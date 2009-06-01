МИД ищет адекватный ответ Чехии

Киев. 1 июня. УНИАН. Министерство иностранных дел прорабатывает схему адекватного ответа на решение Чехии о предоставлении украинцами дополнительных документов для получения чешских виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«МИД на сегодня прорабатывает схему возможного адекватного ответа на нововведение чешской стороны», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, как только появилась информация о том, что для получения чешской визы украинцам, кроме других документов, необходимо предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья, МИД Украины оперативно обратилось к чешской стороне с просьбой разъяснить, что может означать введение нового вида документа, на какую категорию граждан будет распространяться это требование и как такое нововведение корреспондируется с положениями соглашения между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что МИД получило ответ чешской стороны, в котором она подтверждает такое нововведение с 1 июня. При этом чешская сторона разъясняет, что это требование будет распространяться на граждан Украины, которые будут находиться в стране свыше 90 дней. Они также отмечают, что это является требованием национального законодательства Чешской Республики.

В.КИРИЛИЧ сказал, что такое намерение Чешской Республики вызывает обеспокоенность Министерства иностранных дел Украины. Он также сообщил, что подобных требований от других стран МИД Украины не получало.

Как сообщалось, с 1 июня все желающие поехать в Чехию на срок больше 90 дней должны предоставить медицинскую справку о том, что они не больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом. Причем справка должна быть переведенная на чешский язык и официально засвидетельствована.

Такое постановление на днях приняло чешское Министерство здравоохранения и определило перечень государств, с граждан которых будут требовать такую справку. В этом перечне значатся еще только Молдова, Монголия и Вьетнам.