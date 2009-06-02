Командировочные будут зависеть от курса доллара

Кабинет министров Украины привязал размер суточных командировочных расходов к курсу доллара. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечает пресс-служба Минфина, "в связи со значительным колебанием валютного курса и с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями законодательства, в постановление Кабинета министров Украины от 23 апреля 1999 г. №663 «О нормах возмещения командировочных расходов в пределах Украины и за границу» внесены изменения (постановление КМУ от 20.05.2009 №483), которые касаются работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (кроме государственных служащих)".

Согласно этим изменениям, для работников предприятий, учреждений и организаций предельные нормы суточных расходов при командировке за границу определены не в фиксированной в гривнях сумме (как было раньше), а в сумме в гривнях, которая в эквиваленте по официальному курсу гривни к доллару США не будет превышать 50 долларов США, - максимальной нормы суточных расходов, установленных для государственных служащих в зависимости от страны командировки (соответственно, 40 долларов США, 27,5 и 17,5 долларов США - при включении соответственно расходов на одноразовое, двухразовое или трехразовое питание в счета на оплату стоимости проживания в гостиницах).

Это предоставит право предприятиям, учреждениям и организациям относить сумму суточных расходов при командировании их работников за границу в состав валовых расходов в пределах установленных предельных норм суточных (которые будут зависеть от курса гривни к доллару США и не будут превышать максимальную норму суточных расходов, установленных для государственных служащих в зависимости от страны командировки), что будет отвечать требованиям пункта 111 постановления Кабинета министров Украины от 23 апреля 1999 г. №663 (размер суточных расходов, которые выплачиваются работникам предприятий, не может быть ниже нормы суточных расходов, установленных для государственных служащих).

Одновременно введена норма, согласно которой пересмотр установленных для работников предприятий, учреждений и организаций предельных норм суточных расходов при командировке за границу будет осуществляться в случае изменения максимальной нормы суточных расходов, установленной для государственных служащих.