Президент поручил создать госкомиссию по взрывам в Мелитополе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО предоставить помощь пострадавшим в результате взрывов в филиале Ощадбанка в Мелитополе Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась 2 июня 2009 года в городе Мелитополь Запорожской области в результате взрывов в филиале Ощадбанка, расположенном на первом этаже жилого дома, прошу оказать помощь потерпевшим», - говорится в телеграмме Президента на имя премьера.

Также глава государства выразил убеждение, что премьер-министр должна безотлагательно создать государственную комиссию для выяснения причин взрывов и по результатам работы комиссии принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

О соответствующих результатах Ю.ТИМОШЕНКО должна проинформировать главу государства лично до 16.00 3 июня этого года, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по последним данным МЧС, в результате двух взрывов, которые прозвучали сегодня утром в отделении «Ощадбанка» в Мелитополе, пострадали 22 человека. Госпитализированы 16 человек, в том числе двое детей.