Мэрия Мелитополя выплатит тяжело пострадавшим по 1000 грн.

Мелитопольская мэрия выплатит пострадавшим в результате взрыва в банке от 300 до 1 тыс. грн.

Об этом сообщает издание "Мелитопольские ведомости" со ссылкой на заявление мэра города Дмитрия СЫЧЕВА, сделанное сегодня на заседании штаба, сформированного в связи с ЧП в отделении "Ощадбанка".

"Семьям пострадавших горисполком намерен оказать материальную помощь. По словам мэра города Дмитрия СЫЧЕВА, по 300 грн. получат те пострадавшие, которые получили ранения средней степени тяжести, и по 1 тысяче - тяжелые пациенты", - сообщают "Мелитопольские ведомости".

В Мелитопольской мэрии УНИАН, информацию издания подтвердили, однако отметили, что "руководством горисполкома будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения выплат".

Также в мэрии сообщили, что руководство города договорилось с представителями руководства "Ощадбанка" о выплатах для пострадавших сотрудников банка.

Как сообщалось, сегодня утром в Мелитополе, на проспекте 50 лет Победы, 36/1, в помещении отделения «Ощадбанка», на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошли, по данным МЧС, два взрыва.

По данным заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации Николая ФРОЛОВА, в результате взрывов пострадало 25 человек. Двое пострадавших - дети. Состояние здоровья шестерых пострадавших квалифицируется медиками как "тяжелое".