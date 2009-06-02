Больше всего на соцрасходы тратят Франция, Швеция и Бельгия

Из 27 стран-членов Евросоюза лишь Франция, Швеция и Бельгия направляют на социальные расходы свыше 30% ВВП, сообщило во вторник европейское статитическое бюро Евростат. Оно основывает свои выводы на данных за 2006 год.

Согласно информации Евростата, во Франции на "социалку" выделяется 31,1% ВВП, в Швеции - 30,7%, в Бельгии - 30,1%. Напротив, среди членов ЕС меньше всего расходуют бюджетных денег на социальные нужды страны Балтии (12-13%) и Румыния (14%). В Бельгии расходы на "социалку"на 70,8% формируются за счет социальных отчислений работодателей. Еще 27,7% поступает за счет сбора налогов. В среднем по ЕС эти показатель составляет 58,9% и 37,6% соответственно, сообщает Евростат.