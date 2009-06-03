Безработица в еврозоне выросла

В апреле 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность вырос в еврозоне до 9,2% против 8,9% в марте 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) в апреле также вырос и составлял 8,6% против 8,4% в марте-2009.

В апреле 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (3,0%) и Австрии (4,2%).

Самый высокий уровень безработицы в апреле-2009 наблюдался в Испании (18,1%), Латвии (17,4%) и Литве (16,8%).

По данным Евростата, в целом в феврале не имели работы 14,579 млн. чел. в еврозоне и 20,825 млн. – в ЕС-27.

В апреле 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,3%, в ЕС-27 – 6,8%.

В зону евро с 2009 года входит 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.