Кабмин намерен до 2012 года упорядочить систему льгот
Отдельным категориям граждан
Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил Стратегию упорядочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан на период до 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня журналистам.
«Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый – 2009-2010 годы – это законодательная работа и второй – 2011-2012 годы – постепенное предоставление таких льгот при учете доходов граждан», - сказала она.
Министр подчеркнула, что основной целью стратегии является достижение адресности предоставления льгот.
При этом Л.ЛЕНИСОВА подчеркнула, что действующий порядок по предоставлению льгот за особенные заслуги перед Родиной предлагается сохранить, а все остальные льготы, в частности по поддержки семей, будут предоставляться с учетом доходов граждан.
В то же время министр не конкретизировала, каким образом планируется усовершенствовать систему предоставления профессиональных льгот.
«Профессиональные льготы – это дополнительная гарантия, чтобы люди работали в этой профессии. Безусловно, если эти профессиональные льготы отменять, то только параллельно с повышением доходов граждан, которые работают в этих профессиях», - подчеркнула она.
Л.ДЕНИСОВА сообщила, что в настоящее время на получение социальных льгот может претендовать 26 млн. граждан Украины, однако, пользуются такими льготами около 13 млн. человек.