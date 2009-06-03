Ставнийчук: в Киеве должны быть благоприятные условия для бизнеса

Одно из первоочередных заданий власти Киева - создать благоприятные условия для развития предпринимательства, обеспечить прозрачность и доступность в проведении разрешительных и регистрационных процедур.

Это подчеркнула заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК на совещании с представителями общественных организаций Киева, во время которой было обсуждено состояние выполнения положений Указа Президента от 24 апреля 2009 года №266 «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Киева».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, М.СТАВНИЙЧУК также подчеркнула, что киевская городская власть должна обеспечить возможность участия общественности в процессе разработки и принятия регуляторных актов.

Отдельно во время совещания был обсужден ход выполнения заданий, предусмотренных Указом Президента, касающихся здравоохранения. Как отметила М.СТАВНИЙЧУК, эта тема должна стать приоритетной в совместной работе органов исполнительной власти и местного самоуправления. «Вопросы здравоохранения, оплаты труда работников медицинских учреждений, создания новых заведений здравоохранения должны быть ежедневным объектом внимания органов власти всех уровней», - сказала она, добавив, что Секретариат Президента в этом направлении настроен на неотложный конструктивный диалог с городской властью и правительством.

На совещании заслушан отчет представителей киевской власти о финансировании строительства центра с применением ПЭТ-технологии для раннего выявления онкологических заболеваний, первой очереди строительства центра инфекционных болезней Александровской клинической больницы, а также реконструкции корпусов городской клинической больницы №14 для размещения Киевского городского центра крови.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула первоочередность и неотложность завершения упомянутых проектов.

Заместитель главы Секретариата Президента отметила, что срок выполнения Указа Президента заканчивается 24 июня т.г., следовательно, осталось немного времени для завершения выполнения поставленных в нем главой государства задач. М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что состояние выполнения Указа Президента находится на постоянном контроле в Секретариате Президента Украины.

По данным пресс-службы, участие в совещании также приняло руководство Киевской городской государственной администрации, Министерства здравоохранения Украины, Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, Антимонопольного комитета Украины, Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственной администрации автомобильного транспорта и органов прокуратуры Киева, представители Секретариата Президента Украины.