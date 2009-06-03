Украина и Европа должны решать вопросы нелегальной миграции вместе

Украина заявляет о необходимости привлечения ее к европейской системе предупреждения нелегальной миграции и о необходимости внедрения региональных программ возвращения нелегальных мигрантов в государства происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом было заявлено в ходе заседания министров юстиции и внутренних дел в формате Украина-Тройка ЕС, которое проходит сегодня в Люксембурге.

В частности, руководитель делегации, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК проинформировал европейскую сторону о том, что ежегодно органы Государственной пограничной службы выявляют около 30 тысяч незаконных мигрантов. В частности, на протяжении прошлого года 3257 чел. были задержаны за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы, 1530 чел. – за нарушение правил пребывания в Украине, 29401 иностранцу – потенциальному незаконному мигранту - было отказано в пропуске через государственную границу. Кроме того, Госпогранслужбой было принято решение о выдворении 3618 иностранцев-правонарушителей, в том числе 713 чел. из стран миграционного риска.

Эти данные, по мнению Н.ОНИЩУКА, свидетельствуют о необходимости углубления развития системы эффективного и всестороннего управления общими границами.

Украинская сторона также отметила важность введения совместного погранично-таможенного контроля в пунктах пропуска через общие границы Украины и стран Европейского Союза.

В ходе заседания Украина проинформировала европейскую сторону об осуществленных украинской стороной шагах по усовершенствования национального законодательства в сфере миграции и убежища, а также решении вопроса о развитии инфраструктуры для содержания нелегальных мигрантов.

Европейскую сторону также проинформировали о мерах, которые принимаются Украиной с целью обеспечения надлежащего выполнения Соглашения между Украиной и Европейским Содружеством о реадмиссии, в частности, о создании новых пунктов временного содержания.

Также, в ходе заседания ЕС был проинформирован о шагах, принятых украинской стороной с целью совершенствования институционного обеспечения миграционной политики.