Украина призывает ЕС заключить «дорожную карту»

Украина призывает ЕС заключить план действий наподобие так называемой «дорожной карты», который бы содержал перечень критериев и выполнение которых позволило бы отменить визовый режим поездок граждан Украины в государства ЕС.

Об этом заявил глава официальной делегации, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК в ходе заседания министров юстиции и внутренних дел в формате Украина-Тройка ЕС, которое проходит в Люксембурге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, введение безвизового диалога, по словам Н.ОНИЩУКА, является едва ли не наиболее актуальным вопросом, который возникает сегодня в украинском обществе.

«Украина приветствует определенные положительные результаты практической имплементации Соглашения об упрощении оформления виз за минувший год. Но, к сожалению, за этот период не удалось окончательно решить все проблемы, которые возникают в ходе ее выполнения государствами - членами ЕС», - отметил, в частности, глава украинской делегации.

Говоря о проблемах с открытием виз гражданам Украины для поездок в страны Евросоюза, украинский министр, в частности, отметил отсутствие унифицированного законодательства ЕС, в частности, в части процедуры оформления виз. Это, отметил он, не позволяет украинским гражданам в полной мере воспользоваться преимуществами, предусмотренными положениями Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

«Украина осознает, что безвизовый диалог с ЕС только начался. Мы рассчитываем, что он будет динамичным, предметным и ориентированным на конкретный результат», - сказал министр юстиции.

Следующим важным шагом Европейского Союза, по словам Н.ОНИЩУКА, должно стать принятие позитивного решения ЕС об отмене сбора за оформление виз гражданам Украины.

Министр также назвал недопустимым использование визовой политики Евросоюза в качестве инструмента искусственного ограничения прав граждан Украины на свободу передвижения через территорию ЕС.

Как сообщалось, Соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС вступило в силу 1 января 2008 года. Соглашением установлен упрощенный механизм выдачи виз украинским гражданам консульскими учреждениями государств - членов ЕС в рамках шенгенского законодательства. Ключевыми элементами соглашения являются положения о перспективе введения взаимного безвизового режима, безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов, выдаче многократных виз (сроком от 1 до 5 лет) широкому кругу граждан Украины (журналистам, спортсменам, участникам научных, культурных и творческих мероприятий), выдаче бесплатных виз для ряда категорий лиц. Соглашение упорядочивает перечень документов, которые подтверждают цель поездки, фиксирует консульский сбор за выдачу визы на уровне 35 евро и 70 евро в срочных случаях, устанавливает предельный срок рассмотрения визовых документов и выдачу визы 10 календарными днями.

Во время Саммита Украина-ЕС в Париже (9 сентября 2008 года) было достигнуто согласие относительно необходимости полного и эффективного введения Соглашения о визовых упрощениях компетентными органами государств - членов ЕС и Украины, признавая то, что Украина в одностороннем порядке предоставила гражданам ЕС право безвизового въезда в 2005 году.