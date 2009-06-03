Украина и ЕС начинают анализ подготовки к отмене визового режима

Украина и Европейский Союз договорились о начале работы миссий экспертов ЕС с целью анализа подготовки Украины к отмене визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Тройки ЕС-Украина на уровне министров юстиции и внутренних дел в Люксембурге.

Согласно решению, выездные миссии экспертов ЕС во время посещения Украины будут проводить детальный анализ ситуации в сфере безопасности документов, борьбы с нелегальной миграцией, безопасности и правопорядка и тому подобное. По результатам работы экспертов будут выработаны рекомендации по методологии дальнейшего процесса определения условий введения безвизового режима поездок граждан Украины в страны-члены ЕС.

Таким образом диалог о безвизовом режиме выходит на новый, “операционный” уровень.

В ходе сегодняшнего заседания украинская сторона также проинформировала коллег из стран ЕС о мерах, которые будут приняты для быстрейшего выполнения необходимых для безвизового режима шагов, в частности, активизации обустройства государственной границы Украины, осуществление глубоких реформ системы органов внутренних дел, создание единого Государственного иммиграционного органа.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали диалог о введении безвизового режима 29 октября 2008 года. Принципиальное решение о начале такого диалога было принято 9 сентября на саммите Украина-ЕС в Париже.

Сейчас между Украиной и ЕС действует соглашение об упрощении оформления виз, которое предусматривает фиксированную сумму стоимости виз в 35 евро, большое количество льготных категорий граждан, которые не платят за визы, а также возможность предоставления многократных виз в страны-члены ЕС на срок до 5 лет. Украина отменила визовый режим для граждан ЕС в 2005 году.