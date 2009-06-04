МОТ: мир находится в середине кризиса занятости

Мир находится в середине кризиса занятости, который может продлиться до 8 лет. Такое мнение выразил генеральный директор Международной организации труда Хуан Сомавиа.

По его словам, необходимо, чтобы к 2015г. в мире стало на 330 млн. рабочих мест больше. Тогда будет уверенность, что безработица остается на стабильном уровне. Он также добавил, что дополнительным фактором роста безработицы является то, что ежегодно на рынок труда выходят 45 млн. человек.

Х.Сомавиа напомнил о росте бедности и ухудшении положения среднего класса. Приоритетным действием, по мнению генерального директора Международной организации труда, является необходимость поставить "во главу угла нужды людей", передает АР.