Безработица в мире растет

В первом квартале текущего года безработица во Франции выросла на 1,1% по сравнению с данными за предыдущий квартал. Между тем в Украине констатируют спад безработицы, сообщает портал Дело.

Как сообщает французское статистическое агентство "Insee", безработица во Франции достигла в первом квартиле 8,7%. В годовом исчислении этот показатель увеличился на 1,5%.

Вцелом в ЕС средний показатель безработицы достиг в апреле 8,6% против 8,4%, зафиксированных в марте. Как и предыдущие месяцы, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Испании, где он составил в апреле 17,4%. Меньше всего безработных в Голландии – уровень безработицы – 3%. В Польше безработица достигла 7,8%.

Безработица в США бьет рекорды, как и в Европе, но ее рост уже не такой стремительный. В апреле 2009 года этот показатель составил 8,9%.

В отличие от статистических ведомств Европы, украинский Госкомстат предоставляет данные, свидетельствующие о снижении уровня безработицы. Так, в апреле уровень безработицы в Украине снизился с 3,4% до 2,9%.