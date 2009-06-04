ВР не преодолела вето к закону о занятости крестьян

Верховная Рада Украины отклонила Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно занятости членов личных крестьянских хозяйств».

Как передает корреспондент УНИАН, закон был принят парламентом 6 апреля 2009 года, после чего Президент Украины применил к нему право вето.

За преодоление вето проголосовали лишь 245 (при необходимых 300 голосах – УНИАН) из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За преодоление вето не голосовала в полном составе фракция БЮТ. Поскольку вето не преодолено, то закон считается отклоненным.

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что сегодня в парламенте зарегистрирован аналогичный законопроект, внесенный Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно занятости членов личных крестьянских хозяйств”.

Данным законом было предусмотрено право на регистрацию в службе занятости значительной части жителей сельской местности, которые имеют в собственности земельные участки и считаются членами личных крестьянских хозяйств.

В частности, изменениями к закону "О занятости населения" устанавливалось, что члены личных крестьянских хозяйств принадлежат к категории занятого населения в случае, если работа в этом хозяйстве для них является основной и расчетный месячный доход на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы. Порядок определения расчетного месячного дохода на одного члена личного крестьянского хозяйства устанавливает Кабинет Министров Украины.

Также принятым законом были внесены изменения в закон "О личном крестьянском хозяйстве", которыми предусмотрено, что члены личных крестьянских хозяйств подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Общеобязательное государственное социальное страхование членов личных крестьянских хозяйств осуществляется в порядке, установленном законом.

Пенсионное обеспечение членов личных крестьянских хозяйств и уплата ими страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляются в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении и общеобязательном государственном пенсионном страховании.