ВР запретила рекламу немедицинских изделий с "лечебными" свойствами
19:03, 04 июня 2009Соцполитика
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Без подтверждения Минздрава
Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменения в статью 21 закона Украины "О рекламе".
Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный закон проголосовали 365 из 437 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено ограничение рекламы изделий немедицинского назначения со ссылкой на лечебные свойства, которые не подтверждены Министерством здравоохранения, путем запрещения такой рекламы.
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