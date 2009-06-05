"Никто и никогда в Украине не будет брать cо студентов денег”

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что “никто и никогда в Украине не будет брать c украинских студентов никаких денег”.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на Правительственном портале.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что “ввиду того, что в последнее время некоторые чиновники и члены правительства активизировали разговоры о целесообразности введения денежных поборов со студентов украинских вузов”, она сказала, что хочет поставить в этой дискуссии окончательную точку.

“Никто и никогда в Украине не будет брать с украинских студентов никаких денег. Ни при каких обстоятельствах и ни по каким причинам (какие бы благородные мотивы не приводились) никто не получит права узаконенного рэкета в украинских вузах”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пообещала на ближайшем заседании правительства принять “императивное решение, которое окончательно прекратит любые разговоры относительно целесообразности дополнительных денежных взысканий со студентов”.

По мнению премьера, “сегодня обучение в Украине, мягко говоря, не дешевое. И никто не имеет морального права затягивать денежную петлю на шее украинских студентов, которые и так едва сводят концы с концами”.

Она требует от Министерства образования и науки Украины немедленно принять все необходимые решения с целью предотвратить введение любые финансовых взысканий в украинских вузах.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабмин принял постановление №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями).

24 апреля Национальный студенческий союз направил письма первым лицам государства, которые подписали более 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля относительно расширения перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.

7 мая на своем внеочередном заседании правительство приняло решение отменить платные услуги для студентов. Проект решения был внесен лично премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения о разрешении для учебных заведений брать деньги за дополнительные услуги.

11 мая на сайте Кабинета министров Украины было обнародовано решение правительства от 7 мая в 2009 г. № 447 об отмене пунктов постановления от 14 апреля 2009 года №369. В этом решении, в частности, продолжали действовать нормы, которые позволяют брать плату со студентов и аспирантов за отработку практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущены без уважительных причин; проведение «по желанию” учеников и студентов дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; предоставление библиотеками услуг по пользованию литературой сверх установленных норм; обеспечение доступа в Интернет и пользование корпоративной электронной почтой; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций и т.п.

Вчера, 4 июня, министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявил, что МОН планирует создать рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с предоставлением учебными заведениями платных услуг.