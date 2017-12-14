На Житомирщине получить льготный кредит на жилье в селе в 2018 году смогут более 30 семей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в области в следующем году на эту программу предполагается в целом 3,6 млн грн.

«В этом году из областного и государственного бюджетов на эту программу было выделено 2,9 млн грн – из государственного 1,3 млн грн, остальные – из областного и местных бюджетов. На следующий год мы предусматриваем в целом 3,6 млн грн», – рассказал УНИАН председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

В облгосадминистрации также напомнили, что жители Житомирщины, которые проживают и работают в сельской местности, могут получить выгодный кредит для приобретения или строительства жилья на срок от 20 до 30 лет под 3% годовых в следующих размерах: до 300 тыс. грн - для строительства жилья в селе, до 200 тыс. грн - для приобретения жилья и до 150 тыс. грн - на ремонт или реконструкцию жилья.

Как сообщал УНИАН, в области продолжается прием заявок и документов от жителей для строительства, приобретения или реконструкции жилья по программе «Собственный дом». Так, в течение 2016 и 2017 годов этой программой с индивидуального строительства жилья на селе уже воспользовались 40 жителей Житомирщины: в этом году – 23 жители, а в прошлом – 17. На официальном сайте Житомирской облгосадминистрации можно ознакомиться с полным перечнем документов, необходимых для того, чтобы воспользоваться этой программой.