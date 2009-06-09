В Польше растет спрос на рабочую силу из Украины

В Польше растет спрос на сезонную рабочую силу из Украины.

Как передает радио “Свобода”, об этом сообщил генеральный консул Польши во Львове Гржегорж ОПАЛИНСКИЙ.

По словам Г.ОПАЛИНСКОГО, за этот год Генеральное консульство Польши во Львове выдало свыше 80 тысяч рабочих виз. Несмотря на экономический кризис, сейчас польские предприниматели и фермеры крайне нуждаются в рабочей силе из Украины на сезонные работы.

По сравнению с прошлым годом на 80% выросла заинтересованность польских предпринимателей в рабочей силе из Украины. Украинцы работают преимущественно на строительных работах и в сельском хозяйстве. Женщины собирают клубнику и черешню. Работа физически очень тяжелая, начинается с 4-х часов утра, но только на сборе урожая и можно заработать 700-900 долларов в месяц, отметил генконсул.

“Тяжело сказать, где именно более всего нуждаются в украинцах, но здесь есть заинтересованность двух сторон - как польских бизнесменов, которым нужны люди на сезонные работы, так и сами граждане Украины очень заинтересованы в том, чтобы получить визу с правом на работу”, – отметил генконсул Польши во Львове.

Однако получить эту визу украинцам достаточно сложно, сообщает радио “Свобода”. Прежде всего нужно выстоять очень длинную очередь, подать массу документов от работодателя. Достаточно часто польские работодатели звонят по телефону в консульство с просьбой ускорить визовый процесс для граждан Украины. Приходить в консульское учреждение людям приходится по несколько раз. “Я уже здесь второй раз. Нет в Украине работы, потому нужно ехать и работать за рубежом. Что себе там думают наверху, что мы без работы дома. Мой муж строитель, сейчас без работы, что делать?”, - сказала одна из посетительниц Генерального консульства во Львове.

Сейчас во Львове на одно свободное рабочее место претендует 21 человек, а по области эта статистика в десять раз выше. В частности, в Золочивском районе на одно рабочее место приходится свыше 260 безработных. Ежедневно более 250 галичан обращаются в центры занятости, но ежемесячно уменьшается потребность в рабочей силе.

Украинским работодателям нужны только специалисты рабочих профессий, но те предпочитают работать за рубежом, где оплата выше. В то же время почти 30% зарегистрированных безработных не имеют никакой квалификации, говорится в сообщении радио “Свобода”.