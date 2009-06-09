Киев стал 91-м

Самыми комфортными для жизни городами на Земле признаны Ванкувер (Канада), Вена (Австрия) и Мельбурн (Австралия). Такие данные содержатся в ежегодном рейтинге журнала The Economist.

Киев занял 91 место в рейтинге. Москва заняла 69-е место в рейтинге из 140 городов мира.

Ванкувер становится наиболее пригодным городом для проживания, по мнению экспертов, уже пятый раз подряд. Канадский Торонто стоит на пятом месте, что говорит о налаженной инфраструктуре, высоком качестве услуг, хороших климатических условиях, доступном здравоохранении, низкой коррумпированности городских служащих и о ряде других достоинств.

В первую пятерку вошли также австралийские Мельбурн и Перт. По мнению экспертов, в Канаде и в Австралии города не перенаселены, что значительно снижает уровень преступности. Именно криминал стал одним из главных негативных факторов в других мегаполисах.

Большая часть пригодных для жизни городов (27) расположены в Европе, 19 находятся в Северной Америке, еще 13 из списка "хороших" — в Азии и Австралии. Авторы рейтинга утверждают, что такие города, как Нью-Йорк (56-е место), Токио (19-е), Лондон (46-е), Гонконг (39-е) или Париж (23-е) страдают от собственной же привлекательности и, как следствие, огромных размеров. Отсюда проистекают транспортные проблемы, которые сводят на нет очевидные преимущества жизни в культурных и деловых центрах.

Самыми неприспособленными для проживания оказались Алжир - столица одноименного государства, Дакка - столица Бангладеш и Хараре - столица Зимбабве. В целом африканские и ближневосточные города составляют почти половину "плохого" списка (25 городов), еще 23 неблагополучных мегаполиса находятся в Азии, оставшиеся 20 рассыпаны по Восточной Европе и Латинской Америке.

По материалам портала Дело