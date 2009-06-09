Фонд Ахметова передал дом многодетной семье Докучаевска

Сегодня Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» вручил ключи от нового дома многодетной семье Голиковых, проживающей в г. Докучаевск. Об этом УНИАн сообщили в пресс-службе Фонда.

В семье Голиковых воспитывается 12 детей, 10 из которых - несовершеннолетние.

Дом был приобретен Фондом в рамках совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка». Стоимость дома с земельным участком составляет 660 тыс. грн.

В релизе также сообщается, что всего в рамках проекта Фонд Рината Ахметова приобрел и осуществил капитальный ремонт 37 домов для многодетных семей, в которых воспитывается более 10 несовершеннолетних детей. В ближайшее время будем приобретено и построено еще 7 домов.

Всего Фонд взял под свою опеку 44 семьи из АР Крым, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. На покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт существующих жилищ из бюджета Фонда направленно свыше 17 млн.грн.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.