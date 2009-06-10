Тимошенко обещает продолжить выплаты вкладчикам Сбербанка СССР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает продолжить выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР при отсутствии препятствий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Мы продолжим эту программу, когда мне перестанут мешать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не уточнила, кто именно и на каком уровне создает препятствия для выполнения ее предвыборных обещаний выплатить компенсации гражданам, которые хранили вклады в Сбербанке СССР.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что в рамках реализации соответствующей программы 8 млн. человек получили компенсации в размере 1 тыс. грн.

«Эта цифра и объем денег, который никогда за времена независимости Украины не возвращался за сбережения», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 22 мая правительство приняло постановление о выплате в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в Сбербанк СССР на сумму 250 млн. грн.