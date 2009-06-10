Ющенко: компенсации по вкладам Сбербанка СССР получат 87 тыс. человек

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что компенсационные средства за вкладами Сбербанка СССР в этом году смогут получить всего 87 тыс. человек из 12,9 миллионов, которые включены в реестр вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня госбюджетом для выплаты гражданам компенсаций обесцененных сбережений предусмотрено 250 млн. грн., однако по одной тысяче гривен получат всего 87 тыс. человек.

Остальные средства предусмотрены на выплаты наследникам вкладчиков в сумме не более 500 грн.

«Вот и вся социальная политика», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, он не понимает, как остальные граждане получат эти выплаты.

«Вот цена прожектов, которые год назад начинались с того, что за два года будут проведены расчеты с вкладчиками Сбербанка (СССР) в сумме 127 млрд. грн. Все пропало», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, правительство Ю.ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн. По данным Секретариата Президента, по состоянию на 19 декабря 2008 года сумма, выплаченная вкладчикам, составляла 5,857 млрд. грн. 2008 года в "Ощадбанк" за компенсацией обратились 12,523 млн. граждан, а получили компенсацию в размере 1 тыс. грн. 6,388 млн. человек.

22 мая этого года правительство приняло постановление о выплате в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в Сбербанк СССР, на общую сумму 250 млн. грн.

Сегодня, 10 июня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что граждане будут продолжать получать выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР при отсутствии препятствий.