Лица, освобожденные по согласию сторон, будут признаны безработными

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон “О внесении изменений в закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 351 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается признавать людей, которые уволились с работы по соглашению сторон, такими, которые потеряли работу по независящим от них обстоятельствам, выплачивать пособие по безработице с восьмого дня после регистрации отмеченных лиц в государственной службе занятости.