Лица, освобожденные по согласию сторон, будут признаны безработными
15:16, 10 июня 2009Соцполитика
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По независящим от них обстоятельствам
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон “О внесении изменений в закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”.
Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 351 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законопроектом предусматривается признавать людей, которые уволились с работы по соглашению сторон, такими, которые потеряли работу по независящим от них обстоятельствам, выплачивать пособие по безработице с восьмого дня после регистрации отмеченных лиц в государственной службе занятости.
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