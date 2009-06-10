Правительство не будет проводить активную политику сокращения льгот

Не стоит ожидать, что нынешнее правительство будет проводить активную политику в таком непопулярном вопросе, как сокращение льгот, гарантированных украинским гражданам.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «в свете приближающихся выборов такие решения приниматься не будут». Кроме того, добавил экономист, в этом году следует ожидать новых парламентских инициатив, направленных на введение дополнительных льгот.

Как считает А.БЛИНОВ, за решением правительства о реформировании системы предоставления льгот стоит желание показать МВФ, что оно проводит работу в данном направлении. Решать же указанную проблему придется уже следующему правительству, отметил экономист. По его мнению, «главным следствием этой ситуации является то, что финансовое положение коммунальных предприятий будет оставаться тяжелым, поскольку они по-прежнему не будут получать из госбюджета полную компенсацию льгот по предоставляемым услугам».

Экономист подчеркнул, что «в течение долгого времени ведущие международные финансовые организации называли реформирование обширной системы предоставления социальных льгот в качестве одного из приоритетов для Украины». Принятие этого решения инициировал МВФ, что зафиксировано в меморандуме программы stand-by, подписанном Фондом и Украиной, отметил А.БЛИНОВ. По его словам, там значится обязательство украинских властей принять в рамках структурных реформ меры по упорядочению системы предоставления социальных льгот до конца 2009 года.

Как отметил экономист, «в Украине исторически сложилось много различных категорий, имеющих право на социальные льготы, и в последние годы вводились дополнительные льготы». В частности, в 2004 году парламент утвердил льготы для шести миллионов «детей войны» (то есть для всех тех, кто по состоянию на 2 сентября 1945 года был младше 18 лет), получивших кроме прочего право на бесплатный проезд в общественном транспорте, напомнил А.БЛИНОВ. По его мнению, «упорядочение системы льгот фактически означает сокращение их перечня и масштабов».

Напомним, правительство Украины утвердило Стратегию упорядочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан до 2012 года. Эта стратегия предусматривает два этапа реформирования системы социальных льгот: подготовка (2009-10 гг.) и реализация (2011-12 гг.).