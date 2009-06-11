Уволенные по согласию сторон получат помощь по безработице
11:07, 11 июня 2009Соцполитика
0
ВР приняла закон
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (о прекращении трудового договора по согласию сторон).
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 364 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусматривается признавать лица, которые уволены с работы по соглашению сторон утратившими работу по независимым от них обстоятельствам.
Также предусматривается выплата им помощи по безработице с восьмого дня после регистрации отмеченных лиц в государственной службе занятости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter