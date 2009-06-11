Уволенные по согласию сторон получат помощь по безработице

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (о прекращении трудового договора по согласию сторон).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 364 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусматривается признавать лица, которые уволены с работы по соглашению сторон утратившими работу по независимым от них обстоятельствам.

Также предусматривается выплата им помощи по безработице с восьмого дня после регистрации отмеченных лиц в государственной службе занятости.