ВР преодолела вето Президента на закон о запрете игорного бизнеса

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 390 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время обсуждения вопроса народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, обращаясь к представителю Президента в Верховной Раде Игорю ПОПОВУ, назвал странной ситуацию, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сначала пообещал подписать данный закон, а в последний день срока подписания или наложения вето все же воспользовался правом вето.

«Сколько сегодня стоит вето Президента на такой важный закон для государства?», - спросил В.ПИСАРЕНКО, обращаясь к И.ПОПОВУ.

В ответ И.ПОПОВ заявил: «Вето Президента стоит несколько дешевле, чем законы, принятые в Верховной Раде Украины». Он добавил, что это потому, что у Президента работает немного меньше людей, они обрабатывают немного больше информации». «И поэтому, я думаю, не будем меряться, чьи решения дороже стоят для налогоплательщиков в Украине», - добавил И.ПОПОВ.

При этом он отметил, что на решение Президента по вето на данный закон повлияло то, что прошли массовые акции работников игорного бизнеса. Он добавил, что это были «непроплаченные демонстрации, люди живые, они реально протестовали и не могли понять своего будущего на ближайшие несколько месяцев».

После того, как депутаты проголосовали за преодоление вето, народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО заявила, что это популистские шаги, поскольку до трагедии в Днепропетровске (пожар в зале игровых автоматов – УНИАН) народные депутаты не рассматривали те четыре законопроекта, который были зарегистрированы. По ее словам, профильный комитет «не рассматривал эти законопроекты, их систематически заваливали на Согласительном совете, чтобы их не ставить в повестку дня».

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, за неделю до трагедии в Днепропетровске «правительство здесь умоляло, чтобы мы в зале рассмотрели комплексный законопроект, но этого не произошло». «И сегодня ради популизма принимается закон, который в тень загоняет игорный бизнес, который работает именно на всех тех, кто крышует игорный бизнес», - добавила депутат.

И.ГЕРАЩЕНКО выразила возмущение по поводу того, что народные депутаты не захотели прислушиваться к обоснованным предложениям Президента относительно урегулирования данного вопроса.

«Вы готовитесь все к избирательной кампании и собираетесь из игорного бизнеса на ваши кассы брать деньги», - подчеркнула И.ГЕРАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал данный закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

9 июня на пресс-конференции премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет Министров обратится в Верховную Раду с просьбой преодолеть вето Президента.