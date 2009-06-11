Торговцы центрального рынка в Полтаве пикетируют ОГА

В Полтаве торговцы центрального рынка пикетируют областную государственную администрацию и просят чиновников и милицию их защитить.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня более сотни предпринимателей пришли под стены облгосадминистрации и подготовили коллективное обращение, в котором просят ОГА вмешаться и установить наличие прав собственности территории рынка, обоснованность новых цен и обеспечить право ведения торговой деятельности. Также они требуют защитить их от вооруженных автоматами людей.

«Уже неделю мы не можем нормально торговать. На рынке происходят постоянные вояжи вооруженных людей, которые отказываются предъявить документы. Нам повышают тарифы за «местовое». За один метр торговой площади до 6 июня мы платили 2 грн. 55 коп, а теперь с нас требуют 20 грн. и более. Также требуют платить «бронь» - 1 тыс. грн. за метр ежемесячно. Вооруженные люди угрожают автоматами и выводят предпринимателей за территорию рынка, препятствуя ведению их деятельности. Нам говорят: никто вас не держит - на ваше место придут другие люди, которые будут платить намного больше, чем вы», - сказано в обращении предпринимателей, направленному в ОГА.

На переговоры с предпринимателями вышел заместитель председателя облгосадминистрации Сергей ЯСИНСКИЙ и начальник Управления по развитию потребительского рынка, сферы бытовых услуг и предпринимательства ОГА Михаил БУГРИЙ. В частности, С.ЯСИНСКИЙ сказал, что рынок – территория города.

«Это территория города Полтавы, которой распоряжается горисполком. Облгосадминистрация не вмешивается в местное самоуправление», - заявил С.ЯСИНСКИЙ.

Вместе с тем он сообщил, что уже сегодня ОГА подготовит письмо в адрес начальника ГУМВД в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮКА с просьбой установить на территории рынка милицейское патрулирования. Относительно же повышение стоимости «местового», то создадут специальную комиссию, которая изучит их обоснованность.