Свободные профсоюзы против закона «О социальном диалоге»

Конфедерация Свободных профсоюзов Украины заявляет о недопустимости принятие законопроекта «О социальном диалоге в Украине» в существующей редакции.

Об этом УНИАН сообщили в Конфедерации Свободных профсоюзов Украины.

«Конфедерация Свободных профсоюзов Украины обращает внимание на недопустимость принятия законопроекта «О социальном диалоге в Украине» в существующей редакции, поскольку в такой редакции он будет угрожать деятельности профсоюзов и их объединений, приведет к дискриминации независимых профсоюзов и профсоюзных объединений в Украине и монополизации представительства профсоюзного движения одним объединением - Федерацией профсоюзов Украины, которая реально на практике не предоставляет надлежащей защиты человеку наемного труда», - говорится в сообщении.

В конфедерации напомнили, что сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект №1440 «О социальном диалоге в Украине», авторами которого являются народные депутаты Василий ХАРА, Александр СТОЯН и Ярослав СУХОЙ.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в его текст была внесена правка под авторством народного депутата Михаила ПАПИЕВА, которая предусматривает включение в закон четырех новых статей (а именно статей 5-8), которые представляют серьезную угрозу свободе профсоюзов в Украине.

В частности, статьей 6 законопроекта предусмотрено, что репрезентативными на национальном уровне являются такие объединения профсоюзов (федерации, конфедерации и тому подобное), которые соответствуют критериям репрезентативности, в частности «имеют в своем составе не менее трех всеукраинских профсоюза, образованных по отраслевому признаку и имеют опыт работы не менее двух лет».

В конфедерации отметили, что критерий репрезентативности относительно опыта работы профсоюзов на всех уровнях нарушает действующее законодательство Украины, в частности Конституцию и Закон «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», а также базовые Конвенции Международной организации труда №87 и 98.

В конфедерации считают, что для страны, где профсоюзное движение все еще находится в процессе трансформации и новые профсоюзы создаются ежегодно, такие критерии репрезентативности являются абсолютно недопустимыми, поскольку они приведут к значительному разрыву между реальной и формальной репрезентативностью.

Данным законопроектом также образуется административный орган «разрешительного» типа, который будет проводить оценку соответствия критериям репрезентативности и ее подтверждения. В соответствии со статьей 8 законопроекта таким органом является Национальная служба посредничества и примирения.

Национальная служба посредничества и примирения на всех ее уровнях - национальном, отраслевом и территориальном - будет оценивать профсоюзные организации на соответствие критериям репрезентативности и подтверждать или не подтверждать репрезентативность профсоюзных организаций и будет вести их реестр. Такая норма законопроекта, считают в конфедерации, может привести к административному регулированию деятельности профсоюзов в Украине, что противоречит нормам Конвенций МОТ №87 и 98, Конституции Украины и действующему законодательству.

В Конфедерации Свободных профсоюзов Украины обеспокоены тем, что профсоюзы лишают права свободно и независимо определять свою структуру и сферу деятельности. В условиях глобального экономического кризиса это может привести к тому, что профсоюзное движение будет лишено возможности свободно существовать и развиваться, а также действовать как ответственный социальный партнер работодателей и органов власти, говорится в сообщении.