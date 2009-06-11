ВР продолжает борьбу с курением

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект поддержали 345 народных депутатов.

Законом предусмотрено запрещение розничной и оптовой торговли, производство (кроме производства для экспорта), импорт для реализации на территории Украины табачных изделий «с использованием на их упаковке информации, которая может вводить в заблуждение или создавать неправильное впечатление относительно характеристик табачных изделий, их влияние на здоровье, включая любой термин, описание, торговую марку, символический или любой другой знак, прямо или опосредствовано создающих ошибочное впечатление о том, что указанное табачное изделие является менее вредным, нежели другие табачные изделия, в том числе включать такие термины, как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень легкие», «мягкие» и их аналоги на других языках.

Перечень терминов, описаний, торговых марок, символических или любых других знаков, которые запрещено использовать на упаковке табачных изделий, разрабатывается, утверждается, и не реже чем раз в 3 года пересматривается центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Согласно закону, производитель или импортер табачных изделий обязан помещать в упаковку табачных изделий вложение, на котором будет содержаться информация о вредности курения и рекомендации относительно возможных путей избавления от зависимости употребления табачных изделий.

Текст и оформление таких вложений определяется и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения. Любые другие вложения, или другую текстовую или графическую информацию, не предусмотренную законодательством, размещать внутри упаковки табачных изделий, на упаковке табачных изделий или на их прозрачной обертке запрещается.

Кроме того, запрещается изготовление и продажа конфет, закусок, игрушек или других товаров детского ассортимента в форме табачных изделий, привлекающих внимание несовершеннолетних. Запрещается бесплатное (или как приз за участие в любом конкурсе) распространение (или обмен на любые товары или предметы) табачных изделий среди населения. Запрещается поштучная реализация табачных изделий (кроме сигар).

Контроль за сдерживанием определенных законом показателей содержания никотина и смолы, а также других вредных для здоровья человека веществ и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, осуществляет в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения имеет право устанавливать предельно допустимые нормы вредных для здоровья человека веществ (кроме смол и никотина) и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, если есть основания считать эти вещества и ингредиенты такими, что они: имеют токсичное, мутагенное или канцерогенное действие; облегчают вдыхание табачного дыма; способствуют формированию зависимости у потребителей табачных изделий.

Кроме того, законом предусмотрено, что в заведениях общественного питания для некурящих лиц отводится не менее 50 процентов площади этих заведений, размещенную так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.