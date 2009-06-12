СевГОК и ЦГОК совершенствуют систему безопасности труда

На ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», входящих в Группу Метинвест, стартовал проект по усовершенствованию системы управления безопасности труда, направленный на снижение травматизма, развитие навыков безопасной работы и осознанного отношения к безопасности труда. Проект осуществляется совместно с мировым лидером в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии - компанией Дюпон.

В рамках проекта, рассчитанного на 7 месяцев, планируется провести аудит существующей системы управлению безопасности труда, сформулировать и закрепить стратегическое видение целей и задач для программы по безопасности труда, развить навыки руководителей и специалистов по охране труда и промышленной безопасности, внедрить систему мониторинга результатов проекта. Это первый шаг на пути формирования высокой культуры безопасности, основной целью которого является формирование основы углубления изменений и дальнейшего развития системы.

«Успешность предприятия – это, прежде всего, высокая организация труда без травматизма, Главная цель к которой мы стремимся - ноль происшествий, именно поэтому мы стремимся находить эффективные решения для безопасности и здоровья людей. Высокие стандарты Дюпон помогут нам овладеть новой философией», - заявил на презентации проекта почетный президент Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов Александр ВИЛКУЛ.

«Мы впервые реализуем проект такого масштаба в Украине в полном объеме, и надеемся, что на основе знаний и практики совместно со специалистами СевГОКа и ЦГОКа мы сообща построим новую платформу, которая повысит корпоративную промышленную безопасность на предприятиях», – отметил операционный директор Дюпон в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Говерт ГРИФФОН.