Ющенко требует от Кабмина срочно принять меры на Волыни
Ддля преодоления последствий стихии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства принять безотлагательные меры для преодоления последствий стихийного бедствия на Волыни.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в телеграмме Президента на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
«С целью преодоления последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась на территории Волынской области в результате урагана и повлекла повреждение и разрушение домов, строительных конструкций заведений социально-культурной сферы, жилых домов, прошу принять безотлагательные меры для преодоления последствий стихийного бедствия и решить вопрос их финансирования в установленном порядке, привлекши к этому соответствующие силы и средства Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, при необходимости другие средства», – говорится в телеграмме главы государства.
Как сообщал УНИАН, 10 июня в пяти районах Волынской области прошли сильные дожди со шквалистыми порывами ветра. В результате в Камень-Каширском, Любешеивском, Любомльском, Ратневском и Шацком районах 61 населенный пункт остался без электроснабжения, было повреждено 35 линий электропередач, 1133 дома в пятнадцати населенных пунктах.
В результате урагана пострадали три человека.
В настоящее время Ю.ТИМОШЕНКО находится в Волынской области, где посещает районы, пострадавшие от стихии.