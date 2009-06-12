Ющенко требует от Кабмина срочно принять меры на Волыни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства принять безотлагательные меры для преодоления последствий стихийного бедствия на Волыни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в телеграмме Президента на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«С целью преодоления последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась на территории Волынской области в результате урагана и повлекла повреждение и разрушение домов, строительных конструкций заведений социально-культурной сферы, жилых домов, прошу принять безотлагательные меры для преодоления последствий стихийного бедствия и решить вопрос их финансирования в установленном порядке, привлекши к этому соответствующие силы и средства Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, при необходимости другие средства», – говорится в телеграмме главы государства.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в пяти районах Волынской области прошли сильные дожди со шквалистыми порывами ветра. В результате в Камень-Каширском, Любешеивском, Любомльском, Ратневском и Шацком районах 61 населенный пункт остался без электроснабжения, было повреждено 35 линий электропередач, 1133 дома в пятнадцати населенных пунктах.

В результате урагана пострадали три человека.

В настоящее время Ю.ТИМОШЕНКО находится в Волынской области, где посещает районы, пострадавшие от стихии.