Тимошенко: государство возместит убытки пострадавшим на Волыни

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что государство возместит убытки пострадавшим в результате ненастья на Волыни.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер заявила во время посещения пгт Любешев Волынской области, который пострадал от ненастья.

Во время осмотра объектов, разрушенных сильными ливнями, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что государство профинансирует восстановление поврежденных домов.

Выделение средств будет происходить по алгоритму, который был использован в прошлом году летом во время ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины. Все поврежденные дома будут разделены на три категории: разрушенные, частично разрушенные и поврежденные. Объекты социальной и коммунальной инфраструктуры будут отстроены на средства государства.

Премьер отметила, что люди, которые пострадали в результате ненастья, также получат государственную помощь. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, эта адресная помощь будет оказываться по новому принципу: выдачу средств будет контролировать Министерство труда и социальной политики, а не областные государственные администрации.

„Местная власть должна оперативно составить списки людей, которые пострадали от ненастья и нуждаются в помощи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, все решения, необходимые для ликвидации последствий стихии, правительство постановит в субботу на внеочередном заседании.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в пяти районах Волынской области прошли сильные дожди со шквалистыми порывами ветра. В результате чего в Камень-Каширском, Любешевском, Любомльском, Ратневском и Шацком районах 61 населенный пункт остался без электроснабжения, было повреждено 35 линий электропередач, 1133 дома в пятнадцати населенных пунктах.

В результате урагана пострадали три человека.

Больше всего пострадал Любешевский район, в котором обесточено 24 населенных пункта, повреждено более 200 жилых домов и хозяйственных сооружений, 15 объектов социально-культурной сферы.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный стихией населению и сельскохозяйственному комплексу, достигает около 17,5 млн. грн.

На сегодняшний день последствия стихии практически ликвидированы в Любомльском, Ратневском и Шацком районах.