В двух районах Волыни продолжаются восстановительные работы

Продолжаются строительно-восстановительные работы в двух из пяти районов Волынской области, пострадавших из-за ненастья 10 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Любешивском районе были повреждены 1057 домов и хозяйственных сооружений (восстановлены - 648), из них 738 жилых домов (восстановлены - 468), 272 хозяйственных здания (восстановлены - 166), 25 многоквартирных жилых домов (восстановлены - 14), 6 заведений образования, 3 заведения культуры, 2 дошкольных заведения, 13 других зданий общественного назначения, 17 линий электропередач восстановлены полностью и 229 трансформаторных подстанций (восстановлены - 224), отключено 13 АТС (восстановлены - 12), а также подверглись значительным повреждениям сельскохозяйственные культуры и лесные насаждения района.

В Камень-Каширском районе были повреждены 62 дома и хозяйственные сооружения (восстановлены - 56), из них были повреждены 39 жилых домов (восстановлены - 38), разрушены 3 хозяйственных здания и повреждены 18 хозяйственных зданий (восстановлены - 18), 1 заведение культуры, 1 дошкольное заведение, 6 линий электропередач (восстановлены полностью), 24 трансформаторных подстанции (восстановлены полностью), отключены 5 АТС (восстановлены полностью).

Как сообщалось, 10 июня в результате дождя с градом и шквалистых порывов ветра пострадали Камень-Каширский, Любешивский, Любомльский, Ратнивский и Шацкий районы Волыни. Был отключен от электричества 61 населенный пункт, повреждены 35 ЛЭП 10 кВ, 1161 дом и хозяйственные сооружения в 15 населенных пунктах. Обломками крыш были травмированы три человека, которые с травмами госпитализированы. В результате падения деревьев созданы препятствия для движения на дорогах.

12 июня в 5 районах области электроснабжение было восстановлено за исключением села Селисок Любешивского району. Заторы на дорогах расчищены, обеспечен проезд автотранспорта.

Кабинет Министров создал оперативный штаб по ликвидации последствий ненастья, который возглавила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Во второй половине дня 12 июня с рабочей поездкой в Любешивском районе находились Ю.ТИМОШЕНКО, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.