Минтруда открывает «горячую» телефонную линию

Министерство труда и социальной политики Украины сегодня открывает «горячую» телефонную линию для пострадавших в результате урагана 10-12 июня жителей ряда областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Горячая» линия 8-800-507-30-90 будет работать ежедневно с 8-ми утра до 8-ми вечера», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «горячая» линия должна принимать все звонки и сигналы от пострадавших в результате урагана.

«Необходимо оперативно реагировать на обращения граждан, и я хотела бы, чтобы Министерство труда и социальной политики было координирующим министерством, объединяющим усилия всех других министерств для ого, чтобы можно было представлять людям помощь», - сказала глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате стихийного бедствия - дождя с градом и шквалистых порывов ветра пострадали Камень-Каширский, Любешивский, Любомльский, Ратнивский и Шацкий районы Волынской области. Был отключен от электричества 61 населенный пункт, повреждены 35 ЛЭП 10 кВ, 1161 дом и хозяйственные постройки в 15 населенных пунктах. Обломками крыш были травмированы три человека, они с травмами госпитализированы.

Сегодня ночью из-за дождя с градом, шквалистого ветра и срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 10 областях Украины были обесточены 243 населенных пункта (в Черниговской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях).