Соцпомощь: кризис заставит реформировать систему льгот

Государство направляет колоссальные средства в помощь малообеспеченным. И все это в виде многочисленных льгот, и не секрет, что данная практика зачастую нерациональная. А количество этих самых льготников на сегодня в Украине поражающее – 13 млн. человек в Украине имеет право на льготы только по социальному признаку. Всего же в стране почти четвертая часть населения пользуется транспортными, коммунальными и прочими «поблажками». Армия заслуживающих скидки растет как на дрожжах – что не выборы, так политики и находят все больше несчастных и обездоленных, которых за счет госбюджета нужно поддержать финансово. Притом, что фактически с прошлого года ни соцвыплаты, ни пенсии реально не растут (имеется ввиду - адекватно росту цен и т.п.). Плюс никак реально не решаемая проблема с теми, кто "примазался" по фиктивным документам и пользуется льготами, совершенно не имея на это право. Причем, такое количественное "разбухание" армии льготников (при отсутствии надлежащего контроля со стороны госорганов) в итоге приводит к очень простому результату: деньги "распыляются" и человеку, реально нуждающемуся в помощи, льготные выплаты даются в мизерных размерах.

Госпомощь по-украински

Международные специалисты уже давно обращали внимание украинских властей на необходимость сократить государственные расходы на социальную помощь. И Меморандум с Международным валютным фондом, под которым уже поставило свою подпись украинское правительство, стал решающим первым шагом к упорядочению этой системы, точнее к сокращению бесконечного списка льгот, попыткой сделать их адресными. Однако и здесь есть свои нюансы.

В апреле правительство обязалось в преддверии получения очередного транша МВФ до конца текущего года упорядочить предоставление льгот по оплате транспортных услуг в соответствии с уровнем доходов и ликвидировать льготы по оплате коммунальных услуг, которые дублируются в рамках программы улучшения адресности.

Но и это еще не все. По словам экономиста компании Astrum Investment Management Алексея Блинова, Кабмин в меморандуме обязался, в частности, принять в рамках структурных реформ меры по упорядочению всей системы предоставления социальных льгот до конца этого года. Если бы политики видели другой путь привлечения средств, то наверное им воспользовались, поскольку сокращение льгот в условиях президентских выборов звучит для них как приговор. Однако в условиях кризиса, когда бюджет трещит по швам, такие меры являются необходимым шагом правительства.

Так, Кабмин распоряжением от 3 июня №594-р одобрил двухэтапную Стратегию упорядочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан до 2012 года . На первом этапе два года будут готовиться предложения, на втором – еще два года, 2011-2012 гг., будут пытаться ввести их в действие. Понятно, что такие непопулярные действия лягут грузом уже на следующее правительство.

Какие же у нас категории льготников? Основные - ветераны труда (4,6 млн. человек), ветераны войны (2,8 млн.), лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной (1,19 млн.), чернобыльцы (1,9 млн.), инвалиды (2,6 млн.), дети войны (6,1 млн.). Ну и конечно, еще у нас есть пенсионеры, в частности военные. Если дать короткую характеристику категориям льготников, то стоит вспомнить вывод специалистов Всемирного банка - льготниками в Украине не признали разве что «внуков войны».

Сколько тратим на помощь?

А теперь посчитаем, сколько государство тратит на социальную защиту малообеспеченных и не очень. Старший специалист по вопросам социальной защиты Всемирного банка Екатерина Петрина отметила, что в Украине 26% ВВП направляется в системы здравоохранения, государственного управления, культуры, спорта, образования, плюс капитальные расходы. А вот на социальную защиту населения тратится 21% ВВП. Из них пенсионные выплаты составляют приблизительно 16,5%, другие виды социального страхования – 2,5%, социальная помощь – 2%.

Как отмечает Е.Петрина, это огромные средства, и как следствие - в Украине не должно быть бедных. Для сравнения она привела следующий пример: если в стране 10% населения живут за чертой бедности, то на повышение уровня их жизни до прожиточного минимума вполне хватает 2% ВВП. По ее мнению, показатель в 21% ВВП для социальной защиты населения является сверхбольшим. А главное, данные средства тратятся таким образом, что люди так и не могут выйти из тяжелого положения или повысить свой уровень доходов. И это потому, что «львиную долю средств, направленных на систему социальной защиты, получают те, кто в этом не нуждается».

Между тем, такой мощной системой социальных выплат гордятся представители отечественного Министерства труда и соцполитики. Украинское правительство понемногу финансирует все, что может произойти в жизни гражданина – от рождения ребенка и до похорон. В то же время, если рассмотреть государственную социальную помощь в разрезе выплат, то можно обнаружить достаточно много недостатков в плане назначения такой преференции. Об этом, собственно, говорят сами же представители Минтруда. Например, по словам заместителя министра труда Елены Горячей, одним из недостатков, в частности, выплат помощи при рождении ребенка есть то, что она назначается всем матерям, независимо от прибыли семьи. То есть, если бы государство ограничило выплату на детей в обеспеченных семьях, то уже бы давно увеличило размер помощи по уходу за ребенком до трех лет. А эта достаточно смешная по размеру сумма – она составляет на сегодня от 130 до 500 грн. - даже не прожиточный минимум. И как отмечают в Минтруда, более половины матерей, которые занимаются потомством без выхода на работу до трех лет (около 1 млн.), получают минимальную сумму – 130 грн.

Еще более острым является вопрос пенсионного страхования. В условиях кризиса его пытаются решить путем повышения пенсионных взносов, вместо этого необходимо проводить пенсионную реформу и внедрять ее второй уровень. Или, для начала, упорядочить и снизить специальные пенсии.

Другим, кажется предвыборным лозунгом, стала премьерская тысяча гривень по обесцененным вкладам, что не представляет собой реальную эффективную помощь самым нуждающимся гражданам и является грузом для бюджета, особенно в кризисный период.

При этом стоит отметить, что, по словам члена правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Андрея Дроздова , фонд только недавно начал выходить на нулевой уровень в соотношении доходов и расходов.

И еще один пример. Ситуация с запретом игорного бизнеса, когда в один день безработными оказались более 150 тыс. человек, что для фонда более, чем обременительно. Правительство легким росчерком пера увеличило расходы на социальную защиту населения, сокращая прибыль от деятельности этих людей.

И так получаем то, к чему шли долгие годы. Социальная помощь, которая играет не последнюю роль в плане завоевания электората, сейчас не имеет границ. И она настолько не последовательна, настолько не отвечает действительности, что власти стоит задуматься, до каких пор мы будет раздавать бюджетные, так тяжело собранные, средства? Руководство страны перед нами в большом долгу. Ветераны и инвалиды, дети войны и просто пенсионеры, которые на свои «заработанные» не могут прожить больше недели, имеют право на компенсацию. Но именно конкретный человек. И этот вопрос нужно было решать не сегодня, не с подачи МВФ и ВБ, не в условиях кризиса. И не нужно становиться на собственные грабли, крепко ударяясь в очередной раз бюджетом об социальную «справедливость».

А вывод простой – необходимо создать действенную систему предоставления льгот и социальной помощи малообеспеченным, отрезать от этой кормушки богатых, перечислять помощь не на категории, а адресно, конкретно каждому человеку...

Но вернемся еще раз к социальным льготам, над сокращением которых на сегодня трудится Минтруда. По идее, начать уменьшать количество "привилегированных" начнут уже до конца года, однако власти про это пока помалкивают: на сегодня нет инофрмации о том, кому начнут урезать льготы даже в первую очередь. Вероятно, что до президентских выборов ничего не случится – проект сокращений расходов на социальные льготы, скорее всего, будет готовиться без привлечения лишнего внимания со стороны общественности. То же самое касается и социальных выплат - если ситуация с наполнением бюджета будет продолжать ухудшатся, то, возможно, что международные организации, от мнения которых на сегодня финансово зависима Украина, потребуют либо их частично сократить, либо сделать такие выплаты исключительно адресными. Однако реализация таких идей, вероятно, придется уже на начало 2010 года, когда страна определится с новым главой, ведь победителей не судят.

Юлия Главацкая (УНИАН)