Кабмин утвердил порядок организации общественных работ

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок организации общегосударственных оплачиваемых общественных работ.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Министерства труда и социальной политики Украины, соответствующее постановление было утверждено сегодня на заседании правительства.

В частности, документом определено, что такие работы выполняются на объектах в сфере строительства и реконструкции (модернизации) спортивной, транспортной, медицинской, туристической и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на объектах, связанных с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году, сообщил журналистам первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Павел РОЗЕНКО, который представлял на заседании правительства проект акта.

По его информации, в соответствии с утвержденным Порядком, общегосударственные оплачиваемые общественные работы выполняются по срочным трудовым договорам, заключенным с предприятиями, которые определены исполнителями работ на указанных объектах. Организуются такие работы местными государственными администрациями на основании информации распорядителей бюджетных средств, которые являются заказчиками работ, о предприятии – исполнителе, местонахождении объекта, сроках выполнения и видах работ.

П.РОЗЕНКО также отметил, что для укомплектования свободных рабочих мест предприятий первоочередно будут привлекаться люди, зарегистрированные в установленном порядке как ищущие работу, и безработные. В случае необходимости государственная служба занятости будет осуществлять за средства Фонда социального страхования на случай безработицы профессиональное обучение безработных, которые направляются на общегосударственные оплачиваемые общественные работы, а также будет обеспечивать подбор и направление необходимых для укомплектования рабочих мест работников из других регионов. При этом условия перевозки и проживания работников должны согласовываться между ними и работодателем до заключения трудового договора. Кроме того, принятым постановлением определены и социальные гарантии участников общегосударственных общественных работ и условия оплаты их труда.

„Утверждение Порядка позволит уменьшить напряжение на рынке труда и обеспечить социальную защиту незанятого населения в условиях финансово-экономического кризиса, а также реализовать потребности государства в выполнении общественно-полезных работ”, - подчеркнул П.РОЗЕНКО.