Помощь уже получили 60% жителей Волыни

Помощь от государства уже получили 60% жителей Волынской области, пострадавших в результате урагана 10 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО после завершения очередного заседания Кабмина.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро 1280 семьям из приблизительно 2200 пострадавших семей (60%) уже выплачены компенсационные средства.

Как сообщил П.РОЗЕНКО, по составленным райгосадминистрациями спискам пострадавших семей по состоянию на 16 июня районам было перечислено 2,1 млн. грн., а сегодня профинансировано еще 1,7 млн. грн.

Он заверил, что выплата помощи пострадавшим семьям продолжается и будет завершена в кратчайшие сроки.

По его словам, сегодня во всех сельских и поселковых советах будут размещены списки пострадавших с указанием размеров сумм, которые они должны получить.

Также П.РОЗЕНКО сообщил, что при составлении актов обследования домов получатели помощи знакомятся со сведениями о размерах нанесенного ущерба и в случае несогласия с этой информацией они могут обжаловать решение комиссии в органе местной власти.

Полностью профинансирована потребность в средствах для восстановления помещений учреждений, организаций и заведений бюджетной сферы, многоквартирных жилых домов, которые находятся в коммунальной собственности. Также в полном объеме возмещен ущерб сельскохозяйственным предприятиям.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате стихийного бедствия - осадков в виде дождя с градом и шквалистых порывов ветра - в 5 районах Волынской области был обесточен 61 населен пункт, повреждены 35 ЛЭП 10 кВ, разрушены 1186 зданий.

13 июня Кабинет Министров Украины выделил из резервного фонда 17,2 млн. грн. для ликвидации последствий урагана в пяти районах Волынской области.

Из 17,2 млн. грн. на частичное возмещение ущерба гражданам планируется выделить 6,2 млн. грн., на восстановление бюджетных учреждений – 6 млн. грн., а на частичное возмещение ущерба сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам – 5 млн. грн.