Госкомстат: число безработных в Украине снижается

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июня 2009 года составило 736,3 тыс. человек, что на 18% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2009 года составлял 2,6% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июня получали помощь по безработице, составило 544,7 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 15,26 грн. и составляет 619,68 грн.

Напомним, ранее Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства труда и социальной политики относительно внесения изменений в действующее законодательство, а именно в Закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Этими изменениями предполагается, что работники, которые будут уволены по согласию сторон, будут получать помощь по безработице на 8-й день со дня обращения за ней, как и было раньше на 91-й день.