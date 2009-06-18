Плачков: нужны адресные дотации киевлянам

Депутат Киевского городского совета от фракции Блока Виталия Кличко Иван ПЛАЧКОВ подчеркивает необходимость введения прямых адресных дотаций малообеспеченным киевлянам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя тарифную политику в городе.

«Тариф устанавливается экономически обоснованный. Если есть категории населения, которые не могут обеспечить оплату и необходима дотация, то эта дотация должна быть прямой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это единственная правильная система дотаций», - заявил И.ПЛАЧКОВ.

В то же время система дотаций, существующая сейчас в Киеве, по его убеждению, запутанная и непрозрачная, и приводит к «перекрестному субсидированию» и предоставлению дотаций богатым людям, а не тем, кто действительно нуждается в финансовой поддержке со стороны городской власти.

«Мировая цивилизация уже нашла ответ – это прямая адресная дотация», - подчеркнул И.ПЛАЧКОВ.

Депутат также отметил, что как специалист в данной сфере он не может понять ту тарифную политику, которая сегодня предложена руководством города.

«Я ее не могу проанализировать, не могу прокомментировать, потому что понять то, в чем нет логики, практически невозможно», - сказал И.ПЛАЧКОВ.