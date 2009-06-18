Долг по зарплате в Украине уменьшился

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА отмечает сокращение задолженности по выплате заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА сообщила сегодня на брифинге в Виннице.

"Что касается задолженности по зарплате, то она уменьшается. По состоянию на 12 июня задолженность по Украине в целом составляет 1 млрд. 300 млн. грн., по оперативным данным", - сказала она.

Л.ДЕНИСОВА, отметила, что по государственным предприятиям задолженность также уменьшается, и она составляет порядка 80 млн. грн. "Это все предприятия, которые и экономически активные, и экономически не активные предприятия, и предприятия-банкроты", - добавила министр.

По ее словам задолженность по зарплате на сегодняшний день существует на предприятиях, которые находятся в сфере Министерства промышленной политики. "В принципе, можно сказать, что работники предприятий, кроме предприятий, которые находятся в сфере Министерства промышленной политики, получают заработную плату своевременно", - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Как сообщал УНИАН, общая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2009 года составляла 1 млрд. 404 млн. 600 тыс. грн., что на 18,5%, или 318 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля этого года.

При этом задолженность на экономически активных предприятиях на 1 мая составляла 935 млн. 900 тыс. грн., что на 26%, или 332 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля.