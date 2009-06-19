Россия увеличит финансирование программ содействия занятости

Правительство готово увеличить финансирование региональных программ содействия занятости. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, открывая заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.

«Сейчас мы начинаем корректировку программ содействия занятости. Готовы увеличивать их финансирование», - сказал Путин.

Он добавил, что правительство готово рассматривать соответствующие инициативы и предложения регионов и ждет от руководителей субъектов федерации эффективного участия в реализации данных программ, более того, прямого руководства программами содействия занятости со стороны глав регионов. «Лично нужно возглавить эти группы по содействию занятости», - сказал Путин, обращаясь к главам регионов. Газета.Ру