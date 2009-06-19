УСПП: 2,5 млн. украинцев испытывают проблемы с занятостью

Как минимум 2,5 млн. украинцев сегодня испытывают трудности в сфере занятости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«Реальных цифр, к сожалению нет, однако понятно, что статистика центров занятости не показывает реальной картины безработицы в стране… По нашим данным, уже сегодня минимум 2,5 млн. украинцев находятся в затруднительном положении», - сказал он.

А. КИНАХ отметил, что в сельском хозяйстве те люди, у которых были земельные участки, не учитывались как безработные. Кроме того, существует масса других требований, которые не отражают реальную проблему скрытой безработицы, неполной занятости.

"Власть не дает на сегодня реальных показателей относительно социально-экономических показателей развития", - считает президент УСПП. А четкая реальная картина необходима для начала введения антикризисных мер, говорит А. КИНАХ.

Кроме того, в настоящее время со стороны некоторых государств вводятся ограничения для украинских трудовых мигрантов. "На сегодня несколько стран Европейского Союза приняли решение не продлять трудовые визы мигрантам из Украины и не открывать новые", - отметил президент УСПП. По его мнению, это создаст дополнительные сложности для рынка труда Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июня 2009 года составило 736,3 тыс. человек, что на 18% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2009 года составлял 2,6% населения трудоспособного возраста.