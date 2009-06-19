Последствия урагана на Волыни практически преодолены

По состоянию на 19 июня в пострадавших районах Волынской области совместными усилиями власти и населения последствия урагана практически преодолены, сообщила журналистам министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, она также отметила, что благодаря согласованным действиям работников министерства, местных властных структур, социальных служб Волынской области и работников Ощадбанка уже осуществлена выплата компенсаций пострадавшим от урагана гражданам, по оперативной информации, в сумме 4633,7 тыс. грн.

По словам министра, около 90% пострадавших семей - 3333 семьи - уже получили помощь.

Кроме того, Л.ДЕНИСОВА сообщила, что сведения на получение денежной помощи для устранения последствий стихии размещены в зданиях сельских советов и райгосадминистраций, так что любой при желании может с ними ознакомиться.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате стихийного бедствия - осадков в виде дождя с градом и шквалистых порывов ветра - в 5 районах Волынской области был обесточен 61 населенный пункт, повреждены 35 ЛЭП 10 кВ, разрушено 1186 зданий.

13 июня Кабинет Министров выделил из резервного фонда 17,2 млн. грн. для ликвидации последствий урагана в пяти районах Волынской области.

Из 17,2 млн. грн. на частичное возмещение ущерба гражданам планируется выделить 6,2 млн. грн., на восстановление бюджетных учреждений – 6 млн. грн., а на частичное возмещение ущерба сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам – 5 млн. грн.