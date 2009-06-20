В Крым едет меньше отдыхающих

С начала года количество отдохнувших в Крыму уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года на 17,6% - до 811,6 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма, которыми располагает УНИАН.

По состоянию на 19 июня в Крыму работают 445 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, они заполнены на 61,7%. В 2008 году в это время в автономии работало на 25 учреждений больше, заполняемость составляла 74,9%.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов крымской автономии, организованно в туручреждениях отдохнули 213,9 тыс. человек. Это на 26,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.