Ющенко подписал закон о прекращении трудового договора
18:42, 22 июня 2009Соцполитика
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По соглашению сторон
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон, которым лица, уволенные с работы по соглашению сторон, признаются утратившими работу по не зависящим от них обстоятельствам.
Текст изменений к Закону «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается признавать лиц, уволенных с работы по соглашению сторон, утратившими работу по не зависящим от них обстоятельствам.
Также предусматривается выплата им пособия по безработице с восьмого дня после регистрации в государственной службе занятости.
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