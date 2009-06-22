Ющенко подписал закон о прекращении трудового договора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон, которым лица, уволенные с работы по соглашению сторон, признаются утратившими работу по не зависящим от них обстоятельствам.

Текст изменений к Закону «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается признавать лиц, уволенных с работы по соглашению сторон, утратившими работу по не зависящим от них обстоятельствам.

Также предусматривается выплата им пособия по безработице с восьмого дня после регистрации в государственной службе занятости.