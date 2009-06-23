Ученики и студенты будут получать пенсию в случае утраты кормильца

Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в статью 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно защиты детей, которые учатся в заведениях системы общего среднего образования в связи с утратой кормильца).

Как передает корреспондент УНИАН, закон поддержали 344 народных депутата из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятые изменения предусматривают включение в число нетрудоспособных членов семьи, которым назначается пенсия в связи с утратой кормильца, детей, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях.

Закон вступает в силу со дня опубликования.