Премьер: число безработных уменьшается

На сегодняшний день число граждан Украины, которые зарегистрированы в центрах занятости с начала июня сократилось на 8,2% – до 690,4 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета Министров.

При этом она подчеркнула, что в центрах занятости на данный момент имеется 78 тысяч вакансий.

«Я хочу отметить, что это позитивные сигналы, но в то же время ситуация остается кризисной, чрезвычайно тяжелой. И я не хочу упрощать ситуацию, потому что с кризисом нам придется бороться еще не меньше чем полтора года», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июня 2009 года составило 736,3 тыс. человек, что на 18% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2009 года составлял 2,6% населения трудоспособного возраста.