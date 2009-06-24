ВР намерена повысить минимальную зарплату

Верховная Рада Украины внесла в повестку дня проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной зарплаты)».

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного вопроса проголосовали 232 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала за этот вопрос фракция БЮТ.

Данный законопроект внесен на рассмотрение представителем фракции Партии регионов, народным депутатом Украины Михаилом ПАПИЕВЫМ.

Законопроектом предусматривается повысить минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума для работоспособных лиц. Согласно законопроекту, с первого июля этот минимум будет составлять 860 грн., 1 октября 2009 года – 900 грн.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данный законопроект еще не рассмотрен в Комитете по вопросам бюджета.

Он отметил, что после рассмотрения данного законопроекта в комитете он, возможно, в четверг будет рассмотрен в сессионном зале.

* * * Минимальная зарплата в Украине с 1 января установлена в размере 605 грн., с 1 апреля повышена до 625 грн., с 1 июля намечено повысить до 630 грн., 1 октября – 650 грн., 1 декабря – 669 грн.

Прожиточный минимум в 2009 году установлен в размере: для трудоспособных – 133 грн., нетрудоспособных - 187,5 грн., инвалидов - 200 гривен.

На ребенка в малообеспеченной многодетной семье, в которой воспитывается трое или больше детей в возрасте до 16 лет (до 18 лет, если ребенок учится), уровень прожиточного минимума установлен: для ребенка в возрасте до 6 лет - 278,5 грн; от 6 до 18 лет - 350,5 грн. При этом размер государственной соцпомощи малообеспеченным семья не может превышать 75% прожиточного минимума семьи.