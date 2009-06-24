ВБ: безработица в РФ к концу года может достигнуть 13%

Безработица в России к концу 2009 года может достигнуть 13% экономически активного населения, а доля бедных - 17,4% общей численности населения, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России, сообщает РИА Новости..

"Данная оценка отражает как общее падение уровня занятости, так и структурные изменения в отраслевой занятости. Больше всего уровень занятости может сократиться в обрабатывающем секторе, строительстве и розничной торговле", - отмечается в документе.

ВБ считает, что градообразующие предприятия, с большой концентрацией производства в этих секторах, особенно почувствуют рост безработицы.

По мнению аналитиков банка, эффект принятых российским правительством мер по смягчению воздействия ухудшающихся условий на рынке труда снижается из-за относительно низкого уровня зарегистрированных безработных. "Доля зарегистрированных безработных по-прежнему оставляет менее 30% от общего числа безработных. Поэтому значительная доля безработных не имеет доступа к официальной системе социальной защиты", - говорится в докладе.

Также ВБ отмечает риск того, что меры прямой поддержки предприятий, принятые для минимизации риска дальнейшего значительного сокращения персонала, могут ослабить стимулы для предприятий по реструктуризации и повышению своей конкурентоспособности. "В долгосрочной перспективе такая поддержка является неустойчивой и неэффективной", - полагают эксперты банка.

По оценке Росстата, в конце мая 2009 года 7,5 миллиона человек, или 9,9% экономически активного населения, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ). С сентября 2008 года Росстат фиксировал увеличение общей численности безработных в стране с приростом от 1,5% до 10,3% в разные месяцы.