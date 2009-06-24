Киевляне не должны оплачивать ЖКУ по новым тарифам
Председатель ВСК по работе КГГА
Народный депутат Украины, председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию фактов злоупотреблений столичной власти Кирилл КУЛИКОВ призывает киевлян не платить за жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутата.
По словам К.КУЛИКОВА, “ЧЕРНОВЕЦКИЙ в нарушение Конституции Украины (ст. 19, 48, 64), Закона Украины "О принципах государственной регуляторной политики" своим решением лично повысил тарифы на коммунальные услуги”.
Как отметил депутат, от 1 июня киевляне будут вынуждены платить двойные коммунальные тарифы:
- за холодную воду - 3 грн. за куб (было 1,50 грн.)
- за горячую воду - более 16 грн. (было 8 грн.)
- за горячее водоснабжение и водоотвод – почти 50 грн. за одного человека (было 26 грн.).
- за отопление одного метра жилья – 2,5 грн. (было 1,6 грн.).
К.КУЛИКОВ также призвал всех юристов и правозащитников выступить в судах в защиту законных прав каждого киевлянина, “прекратить философствовать вокруг человеческих и европейских ценностей и сделать настоящий поступок”.