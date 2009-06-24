Киевляне не должны оплачивать ЖКУ по новым тарифам

Народный депутат Украины, председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию фактов злоупотреблений столичной власти Кирилл КУЛИКОВ призывает киевлян не платить за жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутата.

По словам К.КУЛИКОВА, “ЧЕРНОВЕЦКИЙ в нарушение Конституции Украины (ст. 19, 48, 64), Закона Украины "О принципах государственной регуляторной политики" своим решением лично повысил тарифы на коммунальные услуги”.

Как отметил депутат, от 1 июня киевляне будут вынуждены платить двойные коммунальные тарифы:

- за холодную воду - 3 грн. за куб (было 1,50 грн.)

- за горячую воду - более 16 грн. (было 8 грн.)

- за горячее водоснабжение и водоотвод – почти 50 грн. за одного человека (было 26 грн.).

- за отопление одного метра жилья – 2,5 грн. (было 1,6 грн.).

К.КУЛИКОВ также призвал всех юристов и правозащитников выступить в судах в защиту законных прав каждого киевлянина, “прекратить философствовать вокруг человеческих и европейских ценностей и сделать настоящий поступок”.